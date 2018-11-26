شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا إبعاد ’’المجلس الانتقالي‘‘ من الواجهة وتشكيل كيان جنوبي جديد موالٍ للشرعية بقيادة هذه الشخصية البارزة .. وصحيفة تكشف (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت صحيفة "الامناء" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، أن وزير الخارجية في حكومة الشرعية خالد اليماني واثنين آخرين من ركائز الشرعية في الرياض شكلت ما يشبه ‘‘خلية أزمة’’ لغرض إبعاد الانتقالي من أي مفاوضات قادمة وتحريك أوراق في الجنوب من أجل إظهارهم بأنهم الأقوى في الساحة الجنوبية حتى لا يكون هناك أي تمثيل للقضية الجنوبية بعيدا عن الشرعية .





وزعمت الصحيفة أن خلية الأزمة تعمل على مدار الساعة في الداخل والخارج بغية ضمان عدم انفراد الانتقالي بالتمثيل في مفاوضات السويد.

وأشارت إلى قيام تلك الخلية خلال الأيام الماضية بترتيب للقاءات لمكون الحراك التابع للشرعية مع سفراء الصين وفرنسا ولازالت اللقاءات جارية.

وأكدت تلك المصادر لـ "الأمناء" أن وزير الخارجية اليماني سيناقش هذا الأمر مع المبعوث الدولي في زيارته المرتقبة للرياض وسيضع شرط رفض الحكومة مشاركة الانتقالي في مفاوضات السويد ، وسيمارس اليماني ضغوطا على المبعوث الدولي في هذا الجانب.