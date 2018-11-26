فريق اللجنة الوطنية للتحقيق يزور عدد من السجون في الجوف

زار فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عدداً من السجون في محافظة الجوف.



وأكد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي خلال لقائه فريق اللجنة، أن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل بكافة أجهزتها تحت مظلة الدستور والقانون للجمهورية اليمنية.



واطلع فريق لجنة حقوق الإنسان خلال زيارته لعدد من السجون في المحافظة على مستوى الأداء والخدمات التي تقدمها إدارة السجون للسجناء..

وأشاد الفريق بالتسهيلات التي تقدمها قيادة السلطة المحلية لتسهيل عمل الفريق إلى جانب التعاون والتسهيلات التي تقدمها أجهزة السلطة القضائية بالمحافظة .

