الحكومة الشرعية تتدخل لحل أزمة الغاز في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين



تدخلت السلطات المحلية الشرعية في محافظة إب، لحل أزمة الغاز الخانقة التي افتعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المسيطرة على المحافظة.

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظة إب، أمس الأحد، عن رفع حصة المحافظة من مادة الغاز المنزلي إلى 6 مقطورات يومياً من قبل شركة صافر.

وأوضحت الغرفة المقيمة في مأرب ، في بيانها، عن تواصل عملها في توفير عدد من مقطورات الغاز بشكل يومي منذ أشهر وبيعه للمواطن بالسعر المحدد بـ 2000 ريال، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين من تبعات متاجرة المليشيات الانقلابية بمادة الغاز المنزلي وبيعه للمواطنين بأكثر من ستة آلاف الف ريال.

وحذرت غرفة غاز إب من التلاعب بأسعار بيع الغاز من قبل المحطات والقيادات الحوثية المسيطرة على المحافظة، داعية المواطنين في عموم مديريات المحافظة إلى الإبلاغ عن أية حالة بيع للغاز تتجاوز سعرها المحدد 2000ريال.

يذكر بأن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي تشهدها محافظة إب منذ أكثر من شهر، افتعلتها مليشيا الحوثي، ما تسبب بازدهار الأسواق السوداء وارتفاع سعر الاسطوانة الواحدة لأسعار خيالية.