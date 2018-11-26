وفد أممي رفيع المستوى يصل إلى العاصمة المؤقتة عدن

وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفد أممي رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلومور وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمدعلي النسور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في بلادنا العبيد احمد العبيد.

وكان في إستقبالهم لدى وصولهم مطار عدن الدولي، وزير حقوق الانسان محمد عسكر، الذي عبر عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تخفيف معاناة وآلام ابناء الشعب اليمني جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة والسلطة الشرعية وما تسببت به من اوضاع انسانية غاية في الصعوبة ناهيك عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين والدمار الذي طال البنى التحتية.

واكد وزير حقوق الانسان ان زيارة الفريق الاممي الى العاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار بناء قدرات الآليات الوطنية والاطلاع على الأوضاع الإنسانية واوضاع حقوق الانسان وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق ابناء الشعب اليمني.

واشار الى ان الوفد سيلتقي مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء علي مسعود، ووكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شايع.