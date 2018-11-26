مشروع حديقة واسعة في سقطرى بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد

الخليج 365-سقطرى
تواصل مؤسسة خليفة بن زايد تقديم المساعدات لارخبيل سقطرى في مجال التمنية والبنى التحتية.
وفي هذا الاطار وضع اليوم محافظ سقطرى رمزي محروس حجر الأساس لإنشاء حديقة فاطمة بنت مبارك في حديبو، بتمويل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
وثمن محروس في الحفل الذي حضره ممثل مؤسسة خليفة، خلفان المزروعي، بجهود الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم للارخبيل في مختلف الجوانب .
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