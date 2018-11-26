أمين محلي عدن يتفقد مشاريع تطوير تحديث المصفاة

إطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، بدر معاون، على مشاريع التطوير والتحديث التي تنفذها شركة مصافي عدن، ومنها محطة الكهرباء ومشروع بناء الجسر الجديد ومشروع إيصال أنابيب الوقود إلى محطتي المنصورة والحسوة .

وأستمع معاون من كبير المهندسين بالشركة المهندس سعيد محمد بن محمد ، إلى شرح مفصل عن سير الأعمال ونسبة الإنجاز في تلك المشاريع والذي لم يشهد لها أي تحديث بهذا الحجم منذ تأسيس الشركة 1954م .

وأشار المهندس سعيد إلى أن تلك المشاريع والذي تنفذهما شركات صينية متخصصة ، يأتي في إطار مشاريع التطوير والتحديث التي تنفذها الشركة حالياً ، منوها دور رئيس الجمهورية والحكومة وقيادة الشركة ممثلة بالمدير العام التنفيذي محمد البكري على إهتمامهم بتنفيذ تلك المشاريع التحديثية بالمصفاة .

وتشمل المشاريع، إعادة تأهيل وتحديث محطة كهرباء المصفاة ، وبناء جسر جديد بجانب المحطة بدلاً عن الجسر القديم الذي يربط بين مدينة البريقة بمناطق صلاح الدين وفقم وعمران وصولاً إلى الطريق الساحلي الدولي المؤدي إلى محافظة الحديدة، وكذلك مشروع إستبدال أنابيب النفط الممتدة من الشركة إلى محطتي كهرباء الحسوة والمنصورة .

وثمن أمين محلي عدن دعم القيادة السياسية والحكومة على إهتمامهم بالمصفاة في تقديمهم التسهيلات والتمويلات اللآزمة لتنفيذ المشاريع التطويرية في الشركة لما تمثله من أهمية إقتصادية للبلد في توفير المشتقات النفطية بالسوق المحلي .. شاكراً - في الوقت ذاته - القائمين في تنفيذ تلك المشاريع والعاملين بالشركة على جهودهم المتميزة وحرصهم الشديد من أجل أستمرار عمل المصفاة وحمايتها من الإنهيار .

وأشاد معاون، بالجهود المبذولة من قبل قيادة شركة مصافي عدن في تنفيذ العديد من مشاريع التحديث والتطوير في المصفاة لإعادة دورها الريادي المعهود في رفد الإقتصاد الوطني .