بالفيديو.. الأمير فهد بن تركي يزور المناطق المحررة بصعدة

صعدة - الخليج 365
تفقد قائد قوات التحالف العربي المشتركة، الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم المناطق المحررة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وأجتمع الأمير تركي مع عدد من القيادات العسكرية لقوات الشرعية المشاركة في عمليات تحرير مديريات صعدة من العناصر الإنقلابية، حيث ناقش معهم سير تنفيذ الخطط العسكرية ومستوى التقدم الميداني نحو تحرير وتطهير صعدة من الميليشيات الإنقلابية .
وأعلنت قوات الشرعية، امس، إستكمال تحرير مديرية الظاهر بمحافظة صعدة بعد عمليات عسكرية واسعة أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من العناصر الإنقلابية.
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