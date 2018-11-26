مصادر: قطر تتراجع عن دعم حماس بعد نصائح قانونية أمريكية

الخليج 365
تواصل قطر التراجع عن دعم حركة حماس في قطاع غزة بالتزامن مع العقوبات المشددة التي تقوم بها امريكا ضد ايران ودعمها للجماعات الارهابية من حزب الله ومليشيا الحوثي في اليمن.
ونقل عبدالعزيز الخميس عن مصادره أن قطر تراجعت عن تقديم دفعات مستقبلية ضخمة تراوح 15 مليون دولار كل 3 شهور الى حماس، بعد نصائح قانونية اميركية.
وذكر أن النصائح حذرتهم وأن ذلك سيضع نظام الحمدين تحت طائلة عقوبات مقبلة بسبب دعمها لمنظمات ارهابية.
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