شكرا لقرائتكم خبر عن إجتماع لجنة الإعداد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من المواضيع الهامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت لجنة الإعداد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة عدد من المواضيع الهامة في جدول اعمال مجلس الوزراء.

و ترأس الاجتماع الأستاذ عزيز ناشر الامين العام

المساعد لقطاع الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ناقلا تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والامين العام لمجلس الوزراء

حيث افتتح الإجتماع بالترحيب بروساء الدوائر

مشيرا ان الاجتماع كان ضمن توجيهات الأمين العام الأستاذ حسين منصور .

وحث رؤساء الدوائر على العمل بروح الفريق الواحد داخل الأمانة العامة لاسيما في الاوضاع الحالية التي تمرىبها البلاد وكذا بذل مزيدا من الجهود في تحسين العمل والإحساس بالمسئولية والقيام بواجبهم في المهام المناطة اليهم .

بدورهم رؤساء الدوائر ناقشوا عدد من المواضيع كلا حسب تخصصه مشيدين بتفعيل لجنة الإعداد التي توقفت لفترة زمنية لأسباب الحرب التي تمر بها البلاد.

وتطرقت لجنة الإعداد للحديث عن المواضيع المدرجة ضمن مصفوفة ال 100 يوم في برنامج عمل الحكومة لاسيما المواضيع الخدمية التي يلمسها المواطن بشكل مباشر.

كما تم مناقشة جدول اعمال مجلس الوزراء للموضوعات المقدمة من المجلس بموجب الشروط التي حددتها اللائحة لتنظيم العمل ومحاضر اجتماعات الوزراء السابقة.

وقدمت لجنة الإعداد الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على الجهود الذي يبذلها في تطبيع الأوضاع وإهتمامه بالجانب الإقتصادي والخدمي التي تهم المواطن.

كما أشادت بالجهود الذي يبذلها الأمين العام حسين منصور لتهيئة الأجواء داخل الأمانة العامة لما فيه مصلحة العمل.