شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استقبل الفنان صلاح الأخفش نبأ مقتل والده مع الحوثيين .. وما هو الرد أطلقه وصدم الجماهير (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان اليمني "صلاح الأخفش" صاحب الأغنية الشهيرة "يا ليالي يا ليالي" وهو ينعي والده الذي قتل مع الحوثيين في معارك ضد الجيش الوطني.



وقال "الأخفش" أنه يفتخر بأن والده قتل مع الحوثيين وينتهي الفيديو بأداء الصرخة الحوثية من قبل الأخفش.