أذهل قناص يمني، الجميع بقدرته على إصطياد هدفه من فم صديقه الذي كان يقف على مسافة منه .
ويظهر في الفيديو، قيام أحد اليمنيين وهو يطلب من صديقه أن يضع عقب سيجارة على فمه ويقف على مسافة منه، قبل أن يقوم بإستهداف السيجارة ببندقيته ويصيب منتصفها .
وقد أعرب الحاضرون عن إعجابهم وإنذهالهم من هذه المهارة التي قام بها القناص على الرغم من خطورة مكان الهدف .
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. قناص يذهل الناس بإصطياده لهدفه من فم صديقه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .