بالفيديو .. قناص يذهل الناس بإصطياده لهدفه من فم صديقه

أذهل قناص يمني، الجميع بقدرته على إصطياد هدفه من فم صديقه الذي كان يقف على مسافة منه .

ويظهر في الفيديو، قيام أحد اليمنيين وهو يطلب من صديقه أن يضع عقب سيجارة على فمه ويقف على مسافة منه، قبل أن يقوم بإستهداف السيجارة ببندقيته ويصيب منتصفها .

وقد أعرب الحاضرون عن إعجابهم وإنذهالهم من هذه المهارة التي قام بها القناص على الرغم من خطورة مكان الهدف .