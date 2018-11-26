أسرة " اليمن العربي" تتقدم بالتعزية في وفاة رجل الخير والإحسان محمد سعيد باداؤد

عزى الشيخ حسين عمر باراس رجل الخير والإجسان محمد سعيد باداؤد. وتتقدم أسرة الخليج 365"، ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة المغفور له بإذن الشخصية الاجتماعية رجل الخير والاحسان / محمد سعيد باداؤد، صاحب اليد البيضاء والمساهمة في الكثير من المشاريع الخيرية بحضرموت بصورة عامه وفي مديرية حجر بصورة خاصة وبهذا المصاب الجلل نعزي أنفسنا ونرفع تعازينا لإبنائه عبدابرحمن وعبدالعزيز وانور وخالد وكل افراد اسرته ونبتهل إلى الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته.

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