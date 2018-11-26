"حسين باراس" ينعي أسرة رجل الخير والإحسان محمد سعيد باداؤد

عزى الشيخ حسين عمر باراس رجل الخير والإجسان محمد سعيد باداؤد.

حيث قال في البرقية: ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة المغفور له بإذن الشخصية الاجتماعية رجل الخير والاحسان / محمد سعيد باداؤد، صاحب اليد البيضاء والمساهمة في الكثير من المشاريع الخيرية بحضرموت بصورة عامه وفي مديرية حجر بصورة خاصة

وأضاف بهذا المصاب الجلل نعزي أنفسنا ونرفع تعازينا لإبنائه عبدابرحمن وعبدالعزيز وانور وخالد وكل افراد اسرته ونبتهل إلى الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته.