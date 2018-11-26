محافظ عدن يبحث مع منظمة أميركية أوجه التعاون المشترك

بحث محافظ عدن، احمد سالم ربيع علي، مع مدير برنامج مجتمعات عالمية، قيصر رفيق، ونائب مدير عام البرنامج، عمر غازي، اوجه التعاون لتنفيذ المشروع الممول من الحكومة الامريكية بستة ملايين دولار .

ويشمل المشروع محافظات عدن وابين ولحج، لاسيما استهداف عملية تدريب وتاهيل الشباب من جميع المديريات بالاضافة الى توزيع سلل غذائية لمدة تسعة اشهر في مديرية دار سعد، إلى جانب نشاط البرنامج في مجال توفير سبل العيش والامن الغذائي في المديريات الاخرى

وفي اللقاء، أكد محافظ عدن إستعداد قيادة المحافظة تقديم كافة اوجه الدعم وتسهيل وتذليل عمل المنظمة بما يمكنها من الاسهام الفاعل في مجال التنمية والتدخل العاجل في توفير سبل العيش والامن الغذائي .

من جانبه أستعرض، مدير برنامج مجتمعات عالمية، نشاط المنظمة في عدن منذ ٢٠١٢م في مجال توفير سبل العيش والامن الغذائي واستهدافها للاسر المحتاجة والفقيرة في المديريات الاكثر احتياجا خصوصا مديرية دار سعد.

حضر اللقاء وكيل أول محافظة عدن، نصر شاذلي، ووكيل المحافظة لقطاع الشباب، عبدالرؤوف حسن ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بعدن انتصار سعيد مرشد .