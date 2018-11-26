شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بشرى سارة للمغتربين في المملكة من الجوازات السعودية وردت قبل قليل (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه بات بالإمكان تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة #أبشر حتى 180 يوم من تاريخ دخول المملكة. وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر تغريدة بموقع تويتر “خدمة تمديد تأشيرات الزيارة العائلية المقدمة من المديرية العامة للجوازات عبر أبشر تمكن الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرات زيارة من تمديد تأشيرة الزيارة بشكل إلكتروني على أن يتم أخذ النقاط التالية قبل طلب عملية التمديد: – وقت التمديد يكون قبل نهاية صلاحية التأشيرة بسبعة أيام وأقل أو أن لا يكون مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام – ألا تتجاوز مدة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً من تاريخ دخول المملكة”.



شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بشرى سارة للمغتربين في المملكة من الجوازات السعودية وردت قبل قليل (تفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .