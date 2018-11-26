شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من اليوم ، بيع تذاكر الطيران بالريال اليمني( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ضل العمل الدؤوب لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، اللذين ارهقهم تدهور الأوضاع والإقتصاد، بعثت الهيئة العامة للطيران والأرصاد ببيان شديد اللهجة لشركات الطيران العاملة في اليمن .

وقد جاء في البيان إلزام صارم لشركات الطيران ببيع تذاكر السفر بالعملة المحلية وهي الريال اليمني ، بعد ان كانت تبيعها بالدولار الأمريكي .

وقد لاقت هذه الخطوة ارتياح شعبي خاصة انه يندر بتعافي الإقتصاد.

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