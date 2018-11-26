شكرا لقرائتكم خبر عن عادل اليافعي يكشف عن أكبر غلطتين للجنوبيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الإعلامي الجنوبي عادل اليافعي عن أكبر غلطتين ارتكبهما الجنوبيين في حياتهم والتي اعتقد فيها اليافعي أن هاتين الغلطتين لا تغتفران أبداً .

وقال الإعلامي عادل اليافعي في تغريدة له، إن أكبر غلطة للجنوبيين هي عندما قاوموا الانجليز وأخرجوهم، حيث قال :"حقيقة : أكبر غلطة ارتكبها الجنوب هي مقاومتهم لهؤلاء الإنجليز الطيبين".

أما الغلطة التي ارتكبها الجنوبيين والتي لا تغتفر هي دخولهم في وحدة اندماجية مع نظام بلطجي دمر كل شيء، حيث قال :"والغلطة التي لا تغتفر دخلوهم بوحدة مع نظام سارق بلطجي عفن دمر كل شيء!! الوحلة أو الموت".