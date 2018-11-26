شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل المشرف العام للحوثيين لعاصمة البيضاء وقيادات بارزة أخرى بمواجهات مع مسلحين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الأحد بين ميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة ومسلحين آخرين من جهة أخرى في مدينة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين ميلشيا الحوثي الانقلابية ومسلحين آخرين في عاصمة المحافظة، استخدم فيها الأسلحة المتوسطة”.



وأضافت المصادر” أن المواجهات أسفرت عن مقتل المشرف العام للميلشيا في عاصمة البيضاء المدعو صامد محمد عبدربه الريامي، وآخر يدعى أبو مجاهد والذي يعد من أبرز قيادات الميلشيا في المحافظة، بالإضافة إلى جرح قيادي آخر يدعى أبو علي الدوحلي”.