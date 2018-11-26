نائب الرئيس يجدد لغريفيث موقف الشرعية الثابت من السلام

جدد نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، خلال لقاءه، اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث التأكيد على الموقف الثابت للشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية نحو خيار السلام الدائم غير المنقوص والمستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦.

واشار نائب الرئيس بحسب ما أوردت وكالة سبأ الرسمية، إلى ان هذا اللقاء الذي يُعقد يأتي بناءاً على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتدارس سبل تعزيز فرص السلام وترتيبات أي جولة قادمة وموقف الشرعية الداعم لإجرائها .. مستعرضاً عدداً من القضايا والمواضيع الهامة والمرتبطة بعقد الجولة القادمة وتركيزها على جسور بناء الثقة لإثبات جدية ومصداقية الانقلابيين.

ونوه إلى استمرار التعنت والتصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستمرار استهدافها للمدنيين وللأراضي السعودية وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة وزرع الألغام .. مؤكداً على توجيهات رئيس الجمهوريةومن خلفه كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي حول خيار السلام الدائم بما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب المدعوم من إيران.

من جانبه تطرق المبعوث الاممي إلى زياراته وعدد من القضايا المتصلة بترتيبات المشاورات القادمة .. معبراً عن تقديره لاهتمام وحرص الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية وتجاوبهم المستمر مع فرص السلام والحرص على مصلحة اليمنيين وإنهاء معاناتهم.