رئيس الوزراء يدشن من عدن حملة التحصين ضد شلل الاطفال

دشن رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، اليوم، من العاصمة المؤقتة عدن، الجولة الثانية للحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال .

وقال معين في تغريدة له بتويتر، أ الحملة تستهدف 5 ملايين و535 الف و618 طفل وطفلة دون سنة الخامسة .. مشيراً إلى أن الفرق المتنقلة ستزول 3 ملايين و555 الف و350 منزل .

وأضاف أن الحملة ستقدم 8 ملايين و625 الف و222 جرعة لقاح، وستشارك في تنفيذها 21 الف و418 فريقاً ثابتاً ومتحركاً .

وثمن الدكتور معين عبدالملك، التعاون المثمر من قبل المنظمات الأممية والدولية مع الحكومة في هذا الجانب، والدعم السخي من الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات لدعم الخطط الحكومية في القطاع الصحي..داعيا جميع الاباء والامهات الى التفاعل والتجاوب لانجاح الحملة لتحصين الاطفال ضد هذا المرض القاتل.

كما شدد رئيس الوزراء على مليشيا الحوثي الانقلابية تسهيل عمل فرق التحصين وعدم عرقلة اعمالها، والكف عن الترويج المغرض ضد حملات التحصين وتعريض اجيال اليمن للخطر.