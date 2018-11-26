شاهد .. قائد القوات المشتركة للتحالف فهد بن تركي يزور صعدة

زار اليوم الاثنين الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة المناطق المحررة في محافظة صعدة شمال البلاد . وقالت مصادر ميدانية إن قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الأمير فهد بن تركي زار المناطق المحررة في محافظة صعدة . وأكدت المصادر إن بن تركي اجتمع مع كبار القادة العسكريين في الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي .

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