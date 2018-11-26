في تصريحات صادمة .. حماس تعتبر الحوثي حليفاً لها وتتمنى له النصر في اليمن

خرج ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، الإثنين، بتصريحات وصفت بالصادمة للشعب اليمني .

وأعرب القدومي في مقابلة مع وكالة أنباء "التقريب" عن أمله في أن تحقق ميليشيات الحوثي النصر في اليمن، واصفاً هذه الميليشيات بحلفاء حماس بقوله "النصر في نهاية المطاف سيكون حليف شعب فلسطين واليمن".

وهاجم القدومي حكام بعض الدول الإسلامية وأتهمت بالتعاون مع الولايات المتحدة الاميركية ضد الشعبين اليمني والفلسطيني، وهي تصريحات ترددها الميليشيات الإنقلابية في اليمن .

وقال "للأسف، فإن المشكلة الأساسية في المنطقة هي وجود بعض الحكام الذين يساهمون في المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، إنهم يتجاهلون إرادة أممهم" على حد زعمه.

وتابع: "يجب أن تعرف هذه الحكومات العميلة أن الأمم لا تريدها، وأن إرادة الأمم تختلف عن إرادتها، شعوب المنطقة المسلمة لا تريد النظام الصهيوني؛ لأن هذا النظام ليس له حق في أرض فلسطين ويجب أن يترك الأرض في أسرع وقت ممكن".