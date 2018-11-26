لجنة حماية المستهلك تنفذ حملة لتفتيش الأفران والمخابز في الشحر

نفذت لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بمديرية الشحر صباح اليوم الإثنين حملة تفتيش واسعة شملت الأفران والمخابز بالمدينة لضبط الأسعار ومراقبة الأوزان ومدى التزام تلك الأفران والمخابز بالمواصفات ومقاييس الجودة .

تأتي الحملة بناء على شكاوي المواطنين لاسيما بعد انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية نتيجة تعافي الريال اليمني دونما حصول تخفيض من مالكي المخابز والافران والمنشآت الغذائية.

وقد تم خلال الحملة إكتشاف العديد من المخالفات في الأوزان وعدم التقيد بالاوزان المتعارف عليها ليتم توثيقها بمحضر خاص باللجنة وإلزام مالكي المخابز والافران بضرورة التقيد بالتسعيرة الجديدة والوزن المحدد من قبل اللجنة .

هذا وقد تمخض الإجتماع المنعقد صباح يوم الأحد 25 نوفمبر 2018م بديوان السلطة المحلية بتحديد تسعيرة الخبز والروتي بمبلغ لايزيد عن 20 ريال وبحيث لايقل وزن القطعة الواحدة عن 60 جرام .

وتهيب لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بمديرية الشحر مالكي المخابز والافران بضرورة الإلتزام بالسعر الجديد والوزن المحدد ومن يخالف دلك ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة التي قد تصل الئ الإغلاق .

وتبذل لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك جهوداً لضبط الأسعار والاوزان وكذا دراسة إشهار أسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطنين وإلزام التجار بالتقيد بها في خطوات منظمه من شانها التمهيد لخطوات أخرى ستلامس بشكل إيجابي حياة المواطنين بمديرية الشحر الى جانب أعمال التفتيش المستمر للمواد الغذائية منتهية الصلاحية .