340 طالبا ستنافسون على 60 مقعداً بكلية الطب بجامعة سيئون



دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، ومعه رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري، بمدينة سيئون، اختبارات المفاضلة بكلية الطب والعلوم الصحية التي تقدم اليها 340 طالبا وطالبة في تخصص الطب بشري .

وأجريت اختبارات المفاضلة في مادتي: العلوم (أحياء، كيمياء) واللغة الإنجليزية، على فترتين في قاعات كليتي التربية و المجتمع بسيئون .

و أشاد وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بسير عملية الاختبارات والتنافس الجاد بين الطلاب والطالبات القادمين من مختلف مديريات محافظة حضرموت ومن خارج المحافظة للحصول على مقعد في القبول العام بالجامعة.

فيما أوضح رئيس الجامعة بأن نحو 342 متقدما ومتقدمة من الطلاب يتنافسون على 60 مقعدا، بينهم طالبتان من أوائل الجمهورية اللتان تم قبولهن دون إجراء اختبار مفاضلة لهن.

وأكد أن جامعة سيئون تحرص على التنافس الشريف وإجراء الاختبارات بصورة جيدة، متمنيا للمتقدمين التوفيق في مشوارهم العلمي.

وافتتحت جامعة سيئون الحكومية هذا العام، عقب قرار جمهوري بإنشائها صدر في أكتوبر من العام الماضي.

