السفير بلفقيه يلتقي سفير جمهورية اندونيسيا لدى سلطنة عمان

التقى السفير سالم احمد بلفقيه، مدير عام مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت، الدكتور مصطفى توفيق عفيف سفير جمهورية اندونيسيا لدى سلطنة عمان والدكتور سلطان شهر يل القائم بالاعمال الاندونيسي لدى اليمن والوفد المرافق لهما وقد بحث السفير معهم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تضرب بجذورها في اعماق التاريخ وسبل تطويرها وتعزيزها من خلال البحث في مجالات التعاون الممكنه والمتاحة في كلا البلدين كما تم في القاء التأكيد على اهمية توفير المناخ المناسب لتحقيق هذا التعاون وخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة.

واشارا في الصدد الى اهمية الدفع بالقطاع الخاص من خلال الغرفتين التجاريتين في حضرموت ومقاطعة جاوا الشرقية والمقاطعات الاخرى ليكون لهم دور فعال في تحقيق المزيد من التعاون ولما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وعلى وجه الخصوصى مع محافظة حضرموت.

كما تطرق اللقاء الى اوضاع الطلبة الاندونيسيين الدارسين في جامعة الاحقاف وبعض المعاهد والاربطة ..وكذا مسألة احياء مشروع مذكرة التفاهم بين مدينة المكلا ومدينة سيربايا والذي قدم في وقت سابق للدراسة تمهيدا للتوقيع عليه بين السلطة المحلية في محافظة حضرموت وسلطة مدينة سيربايا.