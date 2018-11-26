غلاب: جمهورية اليمنيين ستتحرر من الحوثية وستصفي أي نفوذ إيراني

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، "على ما تراهن الحوثية، والمقاومة تتنامى يوميا".

وتابع في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قاب قوسين او ادنى من صنعاء والساحل تحريره بالكامل قادم والبيضاء تقاوم وتنتظر الخلاص واب تنتظر دورها وصعدة يحيطها الجيش من ثلاث جهات وفوق ذلك كل فئات الشعب تعاني من غضب مكبوت كافي لاحراق طغيان الحوثية واذلالها وملاحقة مجرميها".

وأشار إلى أن "المقاومة تتنامى يوميا في الساحل وصعدة ومأرب وتعز وإب والبيضاء في الداخل والخارج شمالا وجنوبا واتفاق ان الحوثية كارثة لا نجاة لليمن الا باسقاط سيطرتها وسطوها".

وقال:"القوى الوطنية مهما اختلفت فانها تمتلك قدرات لبناء التسويات والتوافقات ولملمة الصفوف وانجاز سلام مستدام وبدعم عربي ودولي".

ومضى:"عندما ننصح الحوثية باستسلام مرتب بالضمانات العربية نقدم لهم حلول تحميهم من معركة شعب التصر فيها حتمي وجمهورية اليمنيين ستتحرر من مليشيا الحوثية وستصفي اي نفوذ ايراني، نصيحة لتخفيف تكلفة سقوط الحوثية وانهيارها.لا الاقليم ولا العالم سيدعم ارهاب اصولي عنصري ضد ارادة شعب وانقاذ وطن".

واختتم:"اي جمهوري يضع في حساباته ان الحوثية ستأخذ بيده فانه لا يفهم التحولات ويبني مصالح في قربة مخروقة،

لم تستوعب من تحالف معها ولم تقدر من قاتل معها وتحتقر من يخدمها وليس منها ومن منها ولا يخضع كذليل لدائرتها الضيقة تنتظر الوقت لتأديبه وإخضاعه، خضعان الجمهورية وعي عكفي احمق بلا أفق".