مرجعية حلف قبائل وادي حضرموت تقر جملة من التوصيات والقرارات

عقدت رئاسة وسكرتارية مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء صباح أمس السبت 24 نوفمبر 2018م ، اجتماعا لها لمناقشة عددا من المواضيع والمستجدات الهامة والتي يأتي في مقدمتها ترتيب الهيكل التنظيمي للمرجعية.

وفي مستهل الاجتماع الذي ترأسه الشيخ/عوض بن منيف الجابري ، نائب رئيس المرجعية ، اشاد الحاضرون بالزيارة الأخيرة التي قام بها اللواء الركن /فرج سالمين البحسني ، محافظ محافظة حضرموت _ قائد المنطقة العسكرية الثانية ، لوادي وصحراء حضرموت ، والتي تزامنت مع بروز عدد من المشكلات التي يعاني منها وادي حضرموت ، شاكرين للأخ المحافظ مدى تلمسه وتقبله لمطالب المجتمع التي قدمتها المرجعية في مذكرة رسمية احتوت 16 بندا ؛ اعتبرها الأخ محافظ المحافظة بمثابة خارطة طريق لحضرموت ككل وليس للوادي فحسب ، مثمنين في ذات السياق كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه المحافظ لأبناء وأهالي الوادي والصحراء من خلال دعم جامعة سيؤن،وافتتاحه لكلية الطب ودعم موازنة المديريات وكذا افتتاح عددا من المشاريع وسفلتت طريق حيد قاسم ، وعقبة كتبه قف العوامر ؛ بالإضافة إلى مناقشته لموضوعي الملف الأمني والمشتقات النفطية باهتمام بالغ واعدا بتحسن هذين الملفين خلال الفترة القادمة .

بدوره عبر الشيخ/عوض بن منيف ، عن مدى الارتياح الواسع الذي أحدثته هذه الزيارة لدى المواطنين مؤكدا على ضرورة تكرارها بين الحين والآخر ليكون الأخ المحافظ على اطلاع تام عن قرب لكافة مشاكل ومعاناة المواطنين ، معربا للحاضرين عن مدى سروره وسعادته نيابة عن رئاسة المرجعية بحسن التنظيم والترتيب من قبل سكرتارية المرجعية للضيافة ومأدبة الغداء التي أقامتها المرجعية في وقت سابق على شرف زيارة المحافظ والوفد المرافق له.

هذا وقد ناقش المجتمعون جملة من القضايا المطروحة على طاولة الاجتماع وأهمها:

1/إعداد هيكل تنظيمي جديد للمرجعية يتم من خلاله تنظيم الرئاسة والسكرتارية وفق آلية جديدة تعلن لاحقا.

2/استعراض مقترح مقدم من قبل لبيب كرامة باجري، يتضمن رسالة وأهداف ورؤية المرجعية ، تقرر على إثره تكليف لجنة مكونة من الأخوة:عبد الهادي التميمي و يسرمحسن العامري ،و عدنان بن شملان ،و جمعان بن سعد ،و عارف بن علي جابر ، و لبيب باجري ، وذلك لإعداد مقترح بالصياغة النهائية وعرضه للاجتماع القادم للرئاسة ثم مناقشته أمام الجمعية العمومية لإقراره بشكل نهائي.

3/مناقشة عددا من المستجدات والتي منها مشاكل المهندسين المتدربين بشركة بترومسيله ، وأسعار المحروقات النفطية ، بالإضافة إلى بيان بعض القبائل والجهات المشار فيها إلى بعض المفاصل السياديه بالمحافظة وتداعيات تلك الأمور،وأقر في الاجتماع دعوة الجهات والشخصيات ذات العلاقة للتدارس والتأكد من بعض هذه البيانات عن كثب لوضع الحلول العاجلة والسريعة لها قدر الإمكان ، وختم اللقاء في تمام الساعه الثالثة عصرا.