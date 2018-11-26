ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الأثنين، الموافق 26 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: مقتل 40 من مليشيا الحوثي خلال تقدم جديد للجيش بصعدة وتعز خبير عسكري: مليشيا الحوثي ليست أكثر من أداة إيرانية الهلال الأحمر الإماراتي يحتفي بالطفولة في عدن بهذه الدورة ضابطان: توقف معركة الحديدة سيخدم مخطط الحوثيين وندعو للحسم افتتاح مدرسة بتعز.. الهلال الإماراتي يُعيد تأهيل 15 مدرسة منذ بداية العام بالساحل مستشار الرئيس: تصرفات غريفيث «غير مفهومة» والحوثية قرارها في طهران قتلى من المليشيا وشهيد من الجيش خلال مواجهات في القبيطة بلحج قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح الحدودية بالصور.. كورنيش الشيخ زايد بسقطرى نواة لمشروع سياحي متكامل قوات الشرعية تتقدم في معقل زعيم المليشيا بمحافظة صعدة "سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية في ناطع بالبيضاء سقطرى.. انطلاق حملة للتخلص من النباتات الدخيلة وحماية التنوع الحيوي مجلي: المليشيا باتت تعي جيدا أن أيامها معدودة والهدوء مجرد استراحة البحسني يصدر قرارات بتكليف مدراء للنفط والكهرباء وحقوق الإنسان بالمحافظة محافظ حضرموت: الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لها أهمية خاصة البحسني يطلع على أنشطة مكتب الأوقاف بوادي وصحراء حضرموت.. فيديو حافلة لمجلس تنسيق جمعات ذوي الإعاقة من سلطة حضرموت الهلال الإماراتي و"سيمنز" العاليمة يوقعان مُذكرة تفاهم لتعزيز قدرات القطاع الصحي اليمني التحالف يشن 10 غارات على أهداف للمليشيا في حيدان بصعدة صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .