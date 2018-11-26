شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اسم الشهيد..الذي قتل قبل قليل داخل مبنى الهجرة والجوازات في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع هناعدن على اسم الشهيد الذي استشهد قبل قليل في مبنى الهجرة والجوازات بمحافظة تعز وسط البلاد بعد دخول مسلح واطلاق النار مما أدى إلى استشهاد عبدالعزيز سعد الحميدي .

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