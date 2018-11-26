شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لصوص في سيارة يسرقون حقيبة شخص بالقوة ويدهسون رجل مرور بوسط الشارع وأمام المارة في صنعاء.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت كاميرة المراقبة المثبتة بأحدى المحلات التجارية في شارع الستين بالعاصمة اليمنية صنعاء، لحظة قيام لصوص بسرقة حقيبة شخص ودهس رجال المرور والمارة. شاهد فيديو لصوص يسرقون حقيبة شخص بالقوة:

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