حافلة لمجلس تنسيق جمعات ذوي الإعاقة من سلطة حضرموت

ذكر مركز إعلام محافظة حضرموت، بأن السلطة المحلية بحضرموت قدمت، صباح اليوم الاثنين، حافلة نقل لمجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي وصحراء المحافظة. ووفق إعلام المحافظة - تابعه "الخليج 365" - جرى التسليم بمقر ديوان المحافظة من قبل وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ووكيل حضرموت لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعري للمدير التنفيذي للمجلس صالح مبارك بايعشوت. ويمثل المجلس 8 جميعات تضم 2470 عضوا وينظم حركة نقل 586 من الطلاب المعاقين في مديريات الوادي والصحراء. حضر التسليم رئيس المجلس نبيل عرفان بن صالح وعضو المكتب التنفيذي رئيس جمعية التوحد عبدالله حميد القفيل.

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