البحسني يطلع على أنشطة مكتب الأوقاف بوادي وصحراء حضرموت.. فيديو

أطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أنشطة وبرامج مكتب الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء المحافظة وعدد من القضايا المتعلقة بعمل المكتب.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه صباح اليوم الإثنين، 26 تشرين الثاني، 2018، مع مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء الشيخ مراد صبيح ناقش خلالها عدد من القضايا التي تخص الوقف وفي مقدمتها الاعتداءات على أراضي الوقف وأهمية اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل الجهات المختصة.
وخلال اللقاء تم مناقشة وضع مؤسسات ومرافق الدولة القائمة على أراضي الوقف, وإعطائه ملخص عن خطة مشاريع الصيانة التي ينفذها لعدد من المساجد بالوادي والصحراء.
وبارك محافظ حضرموت للمكتب خطته لتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية التي يعتزم تنفيذها.
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