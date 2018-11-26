محافظ حضرموت: الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لها أهمية خاصة

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن حملة التحصين ضد شلل الأطفال تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي في سياق حماية أطفالنا من مخاطر الإصابة بشلل الأطفال, داعيا المواطنين إلى التعاون مع الفرق المتحركة ومراجعة المراكز الثابتة والقريبة من أماكن سكنهم.

جاء ذلك خلال تدشينه، اليوم الاثنين، للحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "الجولة الثانية" والتي تستمر من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

كما حث المحافظ البحسني جميع الكوادر الصحية والمشرفين المنفذين للحملة على التفاني في أداء واجبهم وبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق أهداف الحملة.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري بأن عدد المستهدفين من الأطفال يبلغ "107096" منهم "18906" أقل من عام.

كما أشار مدير عام صحة ساحل حضرموت بأن عدد المنازل المستهدفة خلال الحملة "82550", وعدد الفرق الثابتة والمتحركة "569" وعدد العمال الثابتين والمتحركين "1584", كما بلغ عدد المنفذين للحملة "128".

حضر التدشين نائب مدير مكتب صحة ساحل حضرموت الأستاذ عوض باحنحن ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بحضرموت الدكتور علي جعول وعدد من المسؤولين بالإدارة العامة لصحة ساحل حضرموت.