البحسني يصدر قرارات بتكليف مدراء للنفط والكهرباء وحقوق الإنسان بالمحافظة

أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم القرار رقم 270 لسنة 2018م والذي قضى بتكليف الأخ / د, خالد سلمان أحمد العكبري مديرا عاما لفرع شركة النفط بساحل حضرموت. إلى جانب ذلك أصدر محافظ حضرموت القرار رقم 273 لسنة 2018م والذي قضى بتكليف الأخ / م. مازن عبدالحكيم بن مخاشن مديرا عاما للمؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت. كما أصدر محافظ حضرموت القرار رقم 278 لسنة 2018م والذي قضى بتكليف الأخ / عمر عوض عبدالله العامري مديرا عاما لمكتب وزارة حقوق الإنسان بوادي وصحراء حضرموت.

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