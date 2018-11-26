شكرا لقرائتكم خبر عن كبرى قبائل طوق «صنعاء» تستعد للحسم وتعلن موقفاً شجاعاً وقويا ارعب «المليشيا» وانتصر للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت قبائل خولان عن استعدادها لدعم الجيش الوطني ورفد الجبهات حتى تحرير الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد المشاركون في اجتماع موسع لوجهاء واعيان قبائل خولان بمدينة مارب امس الأحد 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2018 ، برعاية المجلس الاعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء والذي عقد تحت شعار( الى الجبهات لاستكمال تحرير اليمن)، أكد المشاركون استعدادهم وجهوزيتهم لمساندة الجيش حتى دحر مليشيا الحوثي واستعادة الدولة.

ودعا الشيخ منصور الحنق رئيس المجلس الاعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء - ، قبائل خولان الى ان يكون لهم دوراً بارزاً في المشاركة في المعارك والحسم، حسب وصفه.

وقال:" نقاتل من أجل الجمهورية والوطن، وليعيش الشعب اليمني في ظل دولة يحكمها النظام والقانون"، مذكرا بموقف الآباء والأجداد من هذه العصابة الخبيثة، محذرا من خطورة استمرار المليشيات وعدم حسم المعركة معها، لما فيه من خطورة على القبائل ونهب ممتلكاتهم وأموالهم".

من جانبه دعا الشيخ محمد عبدالله الغادر قبائل خولان الى رفد الجبهات لاستكمال التحرير، حتى يعيش أبناء الشعب بحرية وكرامة.

وعدد الشيخ الغادر في كلمته ممارسات وانتهاكات مليشيا الحوثي في كافة الجوانب، مؤكداً ان المليشيا تسببت في هدم النسيج الاجتماعي، ومصادرة الحريات، ونهب الممتلكات العامة والخاصة".

من جهته أكد الشيخ محمد بن صالح الرويشان على ان المليشيات مارست كل الجرائم بحق اليمنيين وهتكت النسيج الاجتماعي، وجلبت العدوان، وأرادت القضاء على الجمهورية، والرجوع باليمن الى عصر الكهنوت والتخلف والرجعية.

وقال " ليس للمليشيات أي انتاج زراعي سوى زرعة الألغام، ولا منتج صناعي سوى صناعة المتفجرات، وأبرز خدماتها لأبناء خولان افتتاح مقبرة للقتلى من أبناء القبيلة".

من جهته قال الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى لمقاومة محافظة صنعاء - عبدالله الشندقي :" تداعينا اليوم للمعركة الفاصلة والاخيرة في دحر مليشيا الانقلاب، وبات النصر قاب قوسين او ادنى".

وأضاف الشندقي "أن توجيهات القيادة السياسية هي لحسم المعركة وتطهير اليمن من مليشيا الارهاب الحوثية، مشيرا إلى أن قبائل خولان قدمت نحو 500 شهيد وأكثر من الفين جريح في مختلف الجبهات".