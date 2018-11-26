شكرا لقرائتكم خبر عن هل هي زلة قلم؟ : اتفاقية سعودية جديدة بشأن اليمن .. وإطلاق هذا ‘‘الاسم’’ بدلًا من الجمهورية اليمنية .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة أسمنت تبوك اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة التطلعات الدولية، على تصدير كمية من الإسمنت لليمن، بعد أن كانت الأخيرة من أبرز مصدريه إلى الخارج.

وفي البيان الصادر عن الشركة السعودية، ورد اسم اليمن مخالفًا للتسمية المعروفة رسميًا بـ"الجمهورية اليمنية".

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، إن المذكرة تضمنت الاتفاق على تصدير كمية 6 آلاف طن من مادة الأسمنت إلى (جمهورية اليمن) الشقيقة.

وأضافت أن سريان المذكرة يبدأ من تاريخ التوقيع عليها ولمدة 3 أشهر.

وأوضحت أنه لايوجد أطراف ذات علاقة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.