شكرا لقرائتكم خبر عن «أم سعود» الغامضة تثير ضجة كبيرة في السعودية .. وتجتاح تويتر (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار حساب "أم_سعود_الرسمي" عاصفة من تساؤلات المغردين السعوديين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد أن نجح في تغريدته الأولى بجذب انتباه المئات.



واللافت في حساب "أم سعود الرسمي" إنه أنشئ في أغسطس الماضي، إلا أنه ظل صامتا حتى السبت، حين نشر أول تغريدة مرفقة بشريط فيديو.



ويظهر في الفيديو، الذي نشر قبل 23 ساعة على الحساب، امرأة مسنة تقول من وراء مقود سيارة، وهي ترتدي الزي التقليدي: "تابعوا أم سعود على تويتر".



وأرفق الحساب الفيديو بتغريدة تقول: "السلام عليكم ورحمة الله.. مساكم الله بالخير يا عيالي وبناتي #حساب_أم_سعود_الرسمي".



وألحقت "أم سعود" التغريدة الأولى بسلسلة من التغريدات قالت في إحداها "الله الله بالحزام والسواقة الزينة، انتبهوا لطريقكم ترى قلبي عليكم ياعيالي..".



وفي تغريدة أخرى، ظهرت أم سعود وهي تدرب سيدة على قيادة السيارة في فيديو ورد فيه معلومات عن السيدة المسنة تشير إلى أنها تبلغ من العمر 76 عاما، وتعلمت القيادة بنفسها منذ 40 عاما.



وباركت أم سعود، في الفيديو الذي صور بطريقة احترافية ومشوقة، للنساء في الحصول على حق قيادة السيارات، الأمر الذي أثار إعجاب المتابعين.



وقالت مغردة: "يا الله إن شاء الله إذا الله رزقني سيارة تعلمت من ڤيديوهاتك يازينك"، لترد عليها أم سعود "عشتي بنيتي وأهم شي تاخذين الرخصة، السلامة زينة وأنا أمك".



وغردت شابة أخرى: "خالتي ام سعود يسعد صباحك.. بابا يقول مافي سياقة لبعد سنة طلبيه ياخاله يسمح لي هالسنة فيها"، لترد عليها الثانية "أبوك عنده تويتر؟ ارسليه لي".



وتفاعلت "أم سعود" مع التعليقات، ما دفع البعض إلى الإعراب عن اعتقاده بأن الحساب تقف وراءه جهة تسعى لنشر التوعية وحث النساء على تعلم قيادة السيارات.