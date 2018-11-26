شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تفاصيل صادمة عن مناجم الذهب باليمن وكيف تم نهب واحد من اكبر المناجم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر الناشط اسامه الاديمي، تفاصيل وحقائق بالأرقام، عن مناجم الذهب باليمن وكيف تم نهب واحد من اكبر المناجم في اليمن بل وفي العالم، بحسب وصف الناشط "الاديمي" .

في منطقة نائية ومن جبال افلح الشام بمحافظة حجة شمال اليمن، التي تحتظن أكبر منجم للذهب في اليمن "منجم الحارقة" والتي انشائته الشركة كنتكس الكندية عام 1996م،

واكتشفت الشركة الكندية ما يزيد على 96 مليون جرام من الذهب، وقدرت هيئة المساحة الجيولوجية احتياط الذهب في المنجم بـ 30 مليون طن، بمحتوى يتراوح ما بين 1 إلى 1.65 جرام ذهب للطن. التفاصيل الكاملة بمقطع الفيديو.