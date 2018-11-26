"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية في ناطع بالبيضاء

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 41 طنًا من السلال الغذائية و 160 خيمة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وطبقا لـ"واس"، يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا. وقدم المركز مساعدات متنوعة للأسر المحتاجة في عموم المحافظات اليمنية منذ انطلاق عملية استعادة الشرعية.

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