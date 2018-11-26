بالصور.. كورنيش الشيخ زايد بسقطرى نواة لمشروع سياحي متكامل

ذكرت وسائل إعلام، أن كورنيش الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الجديد في سقطرى، سيمثل مشروعا ترفيهيا ومتنفّسا لسكان الجزيرة، ونواة أولى لمشروع سياحي متكامل.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تمّ في حديبو مركز جزيرة سقطرى وضع حجر الأساس لكورنيش الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في عملية مثّلت تكريما لدولة الإمارات على جهودها في مساعدة سكان الجزيرة والتي تجاوزت إغاثتهم بشكل عاجل إثر إعصار ميكونو الذي ضرب مناطقهم أوائل الصيف الماضي، إلى جهد تنموي أطول مدى، هدف إلى تطوير البنى التحتية وتنشيط الدورة الاقتصادية وإيجاد موارد رزق قارّة للسكان.

وسيمثّل الكورنيش الجديد مشروعا ترفيهيا وسياحيا ومتنفّسا لسكان الجزيرة.

وشارك خلفان المزروعي مندوب مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، محافظ سقطرى رمزي محروس، وضع حجر أساس الكورنيش الذي حمل اسم الشيخ زايد الذي تحتفل الإمارات هذه السنة بالذكرى المئة لميلاده تحت عنوان “عام زايد”.