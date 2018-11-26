قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح الحدودية

قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، 26 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر قبلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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