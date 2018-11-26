قتلى من المليشيا وشهيد من الجيش خلال مواجهات في القبيطة بلحج

قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي خلال مواجهات في محافظة لحج شمال جنوبي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة اندلعت، اليوم الإثنين، 26 تشرين الثاني، 2018 في جبهة القبيطة شمالي المحافظة.

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

كما أسفرت، بحسب المصادر، عن استشهاد أحد جنود قوات الشرعية.

وتشهد المنطقة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.