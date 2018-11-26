شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو اشتباكات عنيفة في عدن واقتحام أول معسكر .. ومصادر تكشف (التفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
اقتحمت قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسية عيدروس الزبيدي، مبنى القوات الخاصة في العاصمة عدن.
وبحسب مصادر، المشهد اليمني، فإن القوات الانفصالية، اقتحمت المبنى وتهجمت على أفراد الحراسة، وجالت في المبنى قبل أن تغادره.
ويظهر في الفيديو الذي نشره ناشطون، أطقم تابعة للقوات الجنوبية المتمركزة في جبل حديد وهي تدخل مبنى القوات الخاصة، وسط سماع لإطلاق رصاص.
ولم يتم التعرف على مزيد من التفاصيل بشان أسباب الاقتحام.
اليوم كتيبه من جبل حديد التابعه للمتمرد عيدروس الزبيدي اقتحمو امعسكر قوات الخاصه التابع للحكومه .#عملاء_ايران يجروا #عدن للفوضى pic.twitter.com/WnhLUFGBfC— عدن الان (@adenNawNaw)
اليوم كتيبه من جبل حديد التابعه للمتمرد عيدروس الزبيدي اقتحمو امعسكر قوات الخاصه التابع للحكومه .#عملاء_ايران يجروا #عدن للفوضى pic.twitter.com/WnhLUFGBfC— عدن الان (@adenNawNaw) November 24, 2018
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو اشتباكات عنيفة في عدن واقتحام أول معسكر .. ومصادر تكشف (التفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .