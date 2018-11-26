شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الجيش يتحدث عن المعارك مع الحوثيين في دمت ومقبنة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، مواقع جديدة في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر مصدر ميداني لموقع الجيش، بأن قوات الجيش حررت موقعي “قوزعومي”، و”قبة” جنوبي مدينة دمت، واللاتي تطلان على قرى الاثلة ، “والعكرة”، و”كولة الزقري” ، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد المصدر أن المعارك، أسفرت عن مصرع 26 من عناصر المليشيا بينهم القياديان الميدانيان، المدعو ” عادل يحيى مقبل”، والمدعو “أحمد الهتار”، وجرح 30 أخرين.

ولفت المصدر الى أن قوات الجيش استعادت، خلال المعارك التي استمرت لساعات، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، عقب فرار المليشيا.

من جانب اخر حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، تقدمات كبيرة في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وذكر مصدر ميداني لموقع الجيش، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير تلال “الزوم” و”الشاهد”، ومنطقة “عودين” وجبل “رحمي” و”الردمة”، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف المصدر أن المعارك ماتزال على اشدها في عزلة قهبان، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني.

وأكد المصدر أن المعارك اسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا، فيما اسرت قوات الجيش عدد أخر من عناصرها، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، من قبضة المليشيا الانقلابية التي لاذت بالفرار