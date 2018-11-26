شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات القضائية بتعز تفاجئ الجميع بقرار غير مسبوق ... وتتهم حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السلطة القضائية بمحافظة تعز الإضراب الكلي عن العمل نتيجة للاعتداءات المتكررة من قبل مسلحين خارجين عن القانون . ووجهت السلطة القضائية بمحافظة تعز اشارة الاتهام لحزب الإصلاح بعرقلة مهام المحاكم وتعطيل مؤسسات الدولة وتهديد رجال القانون بالمدينة لتمرير مخططاتهم الفوضوية. وفي سياق متصل عللت السلطات القضائية اضرابها بسبب التجاوزات والمخالفات الغير القانونية للميليشيات العسكرية التابعة للحزب والتي قوضت عمل القضاء بتعز كما دعت رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري وايقاف تجاوزت المليشيات العسكرية التي تاعبث بامن تعز . وخرجت مظاهرات حاشدة قبل ايام تنديدا بتجاوزات حزب الإصلاح في تعز وتحويل الجيش لمليشيات تابعة للحزب وسط تواطئ من قيادة محور تعز وقادة الألوية العسكرية المدعومين من نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر .

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