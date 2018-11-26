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عدن - ياسمين التهامي - توضيح من ابي العباس..

لما حدث بمقتل واغتيال القائد نديم الصنعاني من كتائب ابى العباس

انه وعند الساعه الثالثه فجرا

اقدمت مجاميع مسلحه بمصفحات واطقم عسكرية على مداهمة منزل القائد عادل العزي ومنزل المغدور به نديم الصنعاني .حيث تم اعتقال قائد جبهة الكدحه علاء العزي اثناء زيارته لاهله وبقية اخوانه الساكنين بالمنزل

ولم تمض دقائق حتى اتجهوا لمنزل اخونا نديم القريب منهم وتم احاطة منزله وقرع الباب عليه وحين هم بالخروج اطلقوا النار على الباب ومنعوه من ذلك.

واثناء ذهاب المغدور به ليجري اتصال والابلاغ عنهم من احدى نوافذ المنزل اطلقوا عليه من جميع الاتجاهات رصاص المعدلات ومن الرشاشات وتم قتله على الفور امام زوجته واطفاله .ثم تم اقتحام المنزل واخذ جثته.

تم ابلاغ عمليات التحالف من قبل القائد ابى العباس حينها وبعد ساعات اتضح ان المجرمين والمنفذين يتبعون يسران المقطري الذي تم استدعائه وبوجود الشيخ ابى العباس الى غرفة التحالف.

حيث قال يسران المقطري معتذرا ان هناك بلاغ كاذب وصل اليه وسيتم اطلاق سراح المعتقلين وتم اطلاقهم حينها وتسليمه لهم جثة القتيل نديم

وقد تم رفض ماقاله يسران المقطري من قادتنا مطالبين اياه بمنفذين الاغتيال وصاحب البلاغ الكاذب ورافظين تسلم الجثه قبل هذه المطالب

ووجه القائد عادل العزي عند وصوله الى عدن كلامه للتحالف والشرعيه ان هناك مهله يومين لاظهار المتسبب والمنفذ بقتل الاخ نديم الصنعاني .دون قيد او شرط بمقتله

محملا الجميع كافة المسئوليه بمقتله والحل الفوري والجذري بهذا العمل الغادر ومحاسبة القتله بشرع الله كمطلب واضح وصريح .ولازالت التحقيقات مستمره .الى وقتنا هذا.