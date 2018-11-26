شبوة: قوات موالية للإمارات تقتحم "مدرسة ثانوية" والإدارة تعلق التدريس

اقتحمت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات، صباح اليوم الأحد، ثانوية الشهيد جسار، بمديرية الروضة، جنوب شرق شبوة.

وعلقت ادارة الثانوية التدريس؛ بعد قيام أحمد ربعان، أحد قيادات النخبة الشبوانية بمحور عزان، باقتحام الثانوية والتهجم على مديرها الاستاذ هاشم حميد، أثناء عمله في مكتبه، ومحاولة أخذه بالقوة.

وأكدت ادارة الثانوية، أن هذه ليست المرة الاولى التي يقوم بها المدعو "ربعان" بالتدخل في شئون الثانوية؛ ولكنها كانت تتغاضى في الفترة السابقة.

ووجهت ادارة الثانوية مذكرة الى مدير التربية بالمديرية، تشعره بقرار اغلاق الثانوية، وتعليق الدراسة حتى اشعار اخر.

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