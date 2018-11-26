ضابطان: توقف معركة الحديدة سيخدم مخطط الحوثيين وندعو للحسم

دعا ضابطان بالقوات المسلحة، الحسم ضد مليشيا الحوثي، معتبرين أن توقف معركة الحديدة سيخدم مخطط الحوثيين.

وأكد العميد ناصر عبد الرحمن السامعي، وهو ضابط متقاعد في القوات البحرية اليمنية في تصريح نشرته صحيفة «الخليج»، الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - أن جماعة الحوثي لا يمكن أن تسلم الحديدة بشكل طوعي لأنها تمدها بإكسير الحياة اللازم لاستمرار قدرتها على الصمود والتصعيد العسكري في مختلف الجبهات.

ودعا العميد السامعي قوات الجيش الوطني والتحالف العربي إلى فرض الحسم العسكري باعتباره الخيار الوحيد الذي سيمكن الشرعية من استعادة السيطرة الكاملة على الحديدة.

معتبراً مقترح المبعوث الأممي بتولي الأمم المتحدة مهمة الإشراف على ميناء الحديدة بأنه انتقاص من الحق السيادي للحكومة الشرعية في بسط سيطرتها على الحديدة ومينائها.

ويعتبر الخبير العسكري اليمني العقيد عبد الرحمن السماوي أن توقف معركة الحديدة سيخدم ميليشيات الحوثي ومخططها في مواصلة فرض سيطرتها على الحديدة ومينائها، في وقت بات فيه فرض الحسم العسكري وإنهاء الانقلاب يمثل بامتياز أقصر الطرق لاستعادة اليمن للسلام والاستقرار المنشود والمفتقد.