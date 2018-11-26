الهلال الأحمر الإماراتي يحتفي بالطفولة في عدن بهذه الدورة

انطلقت في مدارس ومراكز الطفولة بخور مكسر بدعم من الهلال الاحمرالاماراتي .. دورة تدريبية تحت شعار / نحب التعليم ونمارس السلوكيات الحميدة / لتأهيل مدربين في جانب الدعم النفسي للأطفال. وطبقا لـ"وام"، تستهدف المبادرة 20 مدربا ومدربة من المعلمين وخريجي الجامعات، وتهدف الى رفع وعي الاطفال في المدارس وروضات الأطفال. وأشاد المسئولون والأهالي في خور مكسر في عدن بالدور الانساني لدولة الامارات في المناطق المحررة وذراعها الانساني الهلال الاحمر ودعمه المبادرة واستجابته لها والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة.

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