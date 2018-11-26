خبير عسكري: مليشيا الحوثي ليست أكثر من أداة إيرانية

أكد خبير عسكري، أن مليشيا الحوثي ليست أكثر من أداة إيرانية لا تمتلك أي إرادة ذاتية يمكن التعويل عليها في استشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية للدفع بخيار السلام والحل السياسي.

ونقلت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - عن الخبير العسكري اليمني الدكتور عبد القدوس أحمد الخاشب، أن الطريق إلى السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار الحسم العسكري، كون جماعة الحوثي لا تمتلك في الأصل إرادة سياسية لاتخاذ أي قرارات ذاتية تسهم في التهدئة وتدعم فرص التوصل لتسوية سياسية.

وتابع:"وكان الأحرى بالمبعوث الأممي والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط على إيران، بدلاً من إضاعة الوقت وتبديد الجهد في مفاوضات لا جدوى منها مع قيادة الحوثيين".